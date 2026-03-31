Castaños mejora la seguridad vial: trabajos de pintura y limpieza

CASTAÑOS, COAHUILA.– Con la finalidad de fortalecer la seguridad vial y mejorar la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo trabajos de pintura y limpieza en el bulevar Juan de Dios Peza, ubicado en la colonia Libertad.

Siguiendo indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Transporte y Vialidad realizaron las labores que incluyeron la aplicación de pintura en cordones, señalización horizontal para la correcta delimitación de carriles, así como acciones de limpieza a lo largo de esta importante arteria.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de este tipo de acciones para brindar mayor seguridad y orden en las vialidades del municipio.

"Seguimos trabajando en el mejoramiento de nuestras calles y bulevares, porque sabemos que contar con vialidades seguras y bien señalizadas es fundamental para la movilidad y la tranquilidad de las familias de Castaños", señaló la edil.

Estas acciones benefician de manera directa a la comunidad estudiantil del plantel CECyTEC Castaños, al generar condiciones más seguras para el tránsito diario de alumnos, docentes y personal educativo en una de las vialidades más concurridas de la zona.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que la administración municipal mantiene el compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura urbana.

"Además de mejorar la imagen de nuestro municipio, estas acciones representan un paso importante para garantizar espacios más ordenados y seguros para todas y todos", finalizó.

Con este tipo de trabajos, se continúa avanzando en la construcción de una mejor movilidad y en el desarrollo de entornos urbanos más dignos para la ciudadanía.