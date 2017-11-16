Choca camión de la Bimbo

SABINAS, COAH.- Dos personas lesionadas fue el resultado de un choque ocurrido la mañana de ayer en calles de la colonia Centro, entre un camión repartidor de pan y una camioneta.

El accidente vial fue a eso de las 07:07 de la mañana en el cruce de Zaragoza y Emilio Carranza de la colonia Centro en esta localidad, participando como responsable una camioneta Pick Up blanca con celeste en esos momentos era conducida por Esteban Torres Martínez, de 80 años de edad con domicilio en calle Río Sabinas de la colonia Chapultepec en esta localidad.

Las personas que resultaron afectadas son Alfredo Vázquez Wong de 28 años, quien dijo tener su domicilio en calle Degollado de la colonia Reynera y Jorge Monreal Bustos de 32 años con domicilio en Nueva Rosita acompañante del conductor, ambos trabajadores de la empresa Bimbo.

Los trabajadores de la empresa Bimbo fueron llevados en la ambulancia de la Cruz Roja a la sala de urgencias del Seguro Social para su atención médica debido a las lesiones que presentaban.

Asimismo, en el citado lugar resultó dañado un poste propiedad de Telmex al momento del fuerte impacto. Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de estos hechos.