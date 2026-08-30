Choque en Múzquiz: GMC Sierra colisiona con tractocamión Kenworth

MÚZQUIZ, Coah.- Un accidente vial se registró esta madrugada en el cruce de las calles Francisco Murguía y Santa Rosa, en la zona Centro, luego de que una GMC Sierra gris impactara contra un tractocamión Kenworth.

El conductor del tráiler, identificado como Abraham N., de 35 años, comentó que circulaba sobre la calle Francisco Murguía y, al llegar al cruce con Santa Rosa, realizó su alto gráfico.

De acuerdo con su declaración, por la calle Santa Rosa circulaba una camioneta GMC Sierra color gris a exceso de velocidad, cuyo conductor no realizó el alto gráfico e impactó la unidad de carga pesada en la parte delantera derecha.

El choque provocó daños en el tanque de diésel del tráiler, con capacidad de 100 litros, así como en los escalones y demás afectaciones que resulten de la revisión correspondiente.

Abraham N. señaló que el conductor de la camioneta abrió la puerta y arrojó botes de cerveza para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido.

El tractocamión involucrado es un Kenworth 1985, color blanco, con placas 877-AJ-1, mientras que el vehículo señalado es una GMC Sierra gris, con placas EJ-5523-D. Ambos vehículos serían puestos a disposición del Ministerio Público.