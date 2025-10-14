Reconoce García Harfuch a Coahuila como referente nacional en seguridad

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este lunes que Coahuila es uno de los estados con mejores resultados en materia de seguridad a nivel nacional, gracias al fortalecimiento de sus instituciones y a la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El funcionario federal subrayó que la prioridad del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es pacificar el país, y señaló que este año se han registrado avances importantes, con la expectativa de mejorar aún más en los próximos años.

"Cada año podemos seguir avanzando más para lograr la pacificación del país", declaró García Harfuch y destacó que Coahuila es ejemplo de ello, al ser hoy uno de los estados más seguros de México, ocupando el segundo lugar nacional según cifras del INEGI.

El titular de Seguridad Federal señaló que el buen desempeño de la entidad no es casualidad, sino resultado del fortalecimiento institucional, especialmente en la Policía Estatal, y de una colaboración eficaz con la federación.

"En Coahuila se nota el trabajo. Es un estado que ha fortalecido su policía y arrancamos muchas operaciones en conjunto. Aquí la seguridad no tiene colores ni partidos. A la ciudadanía no le importa si el delito es del fuero común o federal, lo que quiere es que no le suceda un delito", puntualizó.

García Harfuch también reconoció la coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, resaltando que la capacidad de respuesta rápida ante eventos delictivos ha sido clave para mantener el orden en la entidad.

"Cuando hay un evento, la información surge rápido y se actúa de inmediato. Hemos logrado reducir cada vez más la burocracia en las acciones de seguridad, y con Coahuila tenemos una línea de trabajo muy bien definida", agregó.