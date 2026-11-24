NUEVA ROSITA, Coah.- Entre música, color y orgullo por las tradiciones mexicanas, el Colegio de La Paz de esta ciudad celebró sus 80 años de historia con el tradicional ensombreramiento de la Adelita y su Juan, una jornada que reunió a alumnos, docentes y familias en un ambiente de fiesta y convivencia.

La celebración conmemoró ocho décadas de trayectoria dedicadas a la educación y formación de generaciones de estudiantes, en una actividad que fortaleció la identidad, los valores y el sentido de pertenencia de la comunidad escolar.

La directora del plantel, Lic. Alma Okamy Motomochi Hernández, encabezó el evento, acompañada por la presidenta saliente, Lic. Aurora Isabel Aguirre Chapa, y la actual presidenta, Laura Galarza Garza, quienes participaron en esta significativa fecha para la institución.

Uno de los momentos centrales fue el ensombreramiento de Julieta Samira Muñoz Medellín, quien fue distinguida como Adelita, y Arnoldo Nicolás Sauceda Rodríguez, como Juan, quienes representaron los personajes de la época revolucionaria ante sus compañeros y familiares.

La ceremonia también contó con la participación de los pequeños pajes de estimulación temprana, Julio Adriel Sánchez Figueroa y Kaitlyn Guadalupe Matamoros Moreno, quienes con alegría y espontaneidad acompañaron la entrada de la corte, despertando aplausos y muestras de cariño entre los asistentes.

El programa incluyó diversas presentaciones artísticas, carritos alegóricos, la banda de guerra de preescolar, tablas rítmicas de primaria, bastoneras y una representación especial alusiva a los 80 años del Colegio de La Paz, en una muestra del talento y entusiasmo de los estudiantes.

Como parte de las actividades conmemorativas, también se inauguraron los nuevos sanitarios del plantel, obra encaminada a mejorar las instalaciones y contribuir al bienestar de la comunidad estudiantil.

Más allá de la celebración, el ensombreramiento representó un encuentro entre generaciones y una oportunidad para mantener vivas las tradiciones mexicanas, transmitiendo su significado a los alumnos.

A ocho décadas de su fundación, el Colegio de La Paz reafirma su compromiso con la educación y con una comunidad que celebra sus raíces, su historia y los recuerdos que continúan construyéndose en sus aulas.