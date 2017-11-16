Comerciantes esperan excelentes ganancias

SABINAS, COAH.- Comerciantes de la ciudad que participaran en lo que será el “El Buen Fin”, mismo que se estará llevando a cabo este fin de semana mismo que será nivel nacional.

El programa del ‘‘Buen Fin’’ que se realizará del día de mañana viernes 17 al lunes 20 de noviembre, aseguraron que se encuentran listos para atender a sus clientes de Sabinas, región carbonífera y cinco manantiales.

Así mismo encargados de las tiendas participantes aseguraron estar ya listo nomas esperando el día y se encuentran listos para responder a la demanda de este fin de semana.

Comerciantes del centro de la ciudad, participaran con ofertas que van desde un 5 hasta el 20% de su diferentes mercancías, y en el caso de las cadenas nacionales como mueblerías, también con promociones a meses sin intereses, con tarjetas bancarias.