Compone canción a mineros caídos

Coahuila

Se trata del cantautor Carlos Alvarado Cena.

Ha grabado dos Cd´s, y escrito la letra de la canción "4 de junio" en honor a los mineros.

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- A sus 24 años de edad, Carlos Alvarado Cena, oriundo de este mineral, es un joven padre de familia, hijo, esposo y además de ser muy talentoso y multifacético en la música, desempeña uno de los oficios más arriesgados de la vida, "Ser Minero" de lo cual dice sentirse muy orgulloso.

Todo lo que ha emprendido en la vida, desde sus metas hasta cumplir sus más grandes retos, lo hace con el apoyo de Dios y de toda su familia, no obstante, a la fecha expresa ha grabado 2 álbumes con canciones de su autoría y bajo el género musical Hip Hop.

Teniendo como escenario la Plaza Hidalgo de Palaú, Carlos llega a uno de los corredores cerca del Kiosko, su sonrisa y su peculiar andar con las gafas negras que lo caracterizan lo identifican, en sus manos trae los dos Cd´s que ha grabado en el estudio que acondicionó dice en su hogar, y donde hace algunos días compuso una canción en memoria de los 7 mineros caídos en la mina MICARÁN.

"Es un tributo, un homenaje que quise hacer para mis compañeros caídos que en paz descansan ya, la canción lleva por título 4 de Junio". Carlos trabajador de la Mina VII, expresa que aparte de ser minero desde hace 5 años, también es compositor, lo cual inició hace 10 años, él escribe canciones y en esta ocasión para redactar la letra de la melodía dedicada a los mineros caídos, lo hizo a través de lo que ocurrió en el desarrollo carbonero del Mineral de Rancherías.

Recuerda que el 4 de junio, cuando se registró la tragedia en la mina MICARÁN, él se encontraba trabajando, estaba con unos compañeros, ya íbamos de salida cuando nos avisan que mi compañero de relevo Miguel Ángel Pinales no iba a llegar porque tenía a un familiar su (cuñado) de nombre Juan Carlos Moreno atrapado en el desarrollo minero de Rancherías, último trabajador que lograron rescatar.

"Me sentí muy familiarizado con lo ocurrido y de regreso a mi casa dije un buen mensaje debe salir de todo esto pues no es posible que hasta el día de hoy sigan pasando este tipo de hechos".

"Regularmente tardo una hora en llegar a mi hogar y en ese inter escribí la mitad de la canción en el camino", citó.

"El deseo de ingresar a trabajar a las minas fue porque mi papá Carlos Alvarado González también es minero desde hace 10 años y realmente es uno de los trabajos mejores pagados aquí en la Región".

Durante la charla, menciona también el nombre de su madre Adriana Cena Herrera y sus 2 hermanas de nombres Jennifer de 20 años de edad y Karla de 18 años de edad, no obstante, expresa "Mi esposa es Yadira Esquivel y mi hijo Cristopher Alvarado de 5 años de edad, a los cuales amo con todo mi corazón".

Comenta que en estos 5 años de experiencia trabajando para la mina VII, le ha dejado buenas y malas vivencias, "Hay que estar al tiro como quien dice, porque si es peligroso y realmente necesitamos tener sangre fría para ver muchas cosas, tener valor, porque no es cualquier trabajo", expresó.

Manifestó que lo más fuerte que le ha tocado vivir es perder a dos de sus amigos quienes fallecieron el 18 de Octubre del 2016 en un derrumbe ellos eran Gerardo Castillo y Jorge Palomo, los cuales perdieron la vida en Mina VII, uno de ellos era originario de Rancherías.

Señala que el deseo de incursionar en la música surge cuando estaba en secundaria, al principio cuando era más chico tendría unos 11 o 12 años lo tomaba como un juego.

En clases de matemáticas y química, me gustaba componer a mí y, a otro compañero, recuerdo que los maestros me quitaban las hojas de las canciones porque pues ellos querían que realmente estudiáramos, que tomáramos bien las clases y que aprendiéramos realmente, esa era su intención pero al fin y al cabo no se logró, ríe, pues pudo más el amor por la música.

Al cuestionarlo sobre que lo inspiró a componer en sus años de adolescencia dijo: "Me inspiraron más que nada, hechos reales, antes cuando me sentía con depresión, en otras ocasiones cuando estaba alegre, escribía y también una que otra canción de amor, lo que se vive a esa edad, vivencias reales que teníamos.

Después, fueron cambiando muchas cosas, pues ya como adulto uno ve la vida de diferente manera, dijo que hoy en día ha escrito 80 o 90 canciones, cuenta además con 2 Cd`s originales el primero "Reyes de la calle V. 1", salió a la luz pública en el mes de marzo del año pasado y el más reciente "Reyes de la calle V. 2" terminándolo hace 2 meses.

Entre las canciones destacan "La Vida es Así", "Del Barrio Soy", "Zumbando" y "11 de Julio", esta última es la que lo dio a conocer proyectándolo musicalmente hablando en la Región Carbonífera por el homenaje dedicado a los mineros.

El título de "Reyes de la Calle", lo manifiestan porque él en lo personal siempre ha sido muy afán de las jerarquías, y siempre se ha catalogado como un rey, se oye extraño, pero "siempre he sido un fan de las coronas y en cuanto a la calle, pues ahí se aprenden muchas cosas, tal vez no necesariamente cosas malas sino también buenas, lo cual nos enseña a ser más fuertes", expresa.

Señaló que es la canción "11 de Julio" con la cual se identifica más porque realmente es lo que se vive en esta región en el día a día, en cada seno familiar aparte que se siente muy familiarizado con dicha canción que dedica en honor a su padre, a sus amigos caídos, a sus compañeros de trabajo, en sí a todos los mineros.

Todo es un conjunto de ello, sintiéndose muy orgulloso de dicha melodía, realizada en género Hip Hop, con guitarra acústica en lo cual le ayuda su amigo, Jesús Avalos a quien conoce desde secundaria y quien ahora es (diseñador gráfico), el cual realiza los arreglos a las canciones en guitarra, en tanto el suscrito pone la letra.

Dijo que es difícil componer canciones, pero con la práctica se hace fácil además de tomar en cuenta las vivencias, normalmente se tarda hora y media en componer y escribir una canción, en grabarla dos horas y en editarla otras dos horas.

El mensaje que este joven talentoso envía a los jóvenes es que "Todo se puede" yo recuerdo cuando empecé en esto, realmente no tenía la facilidad económica, pero al ingresar a las minas, me hice un poco de dinero, me acababa de casar en ese entonces, estaba joven, tenía a mi niño, pero si le echamos ganas, realmente todo se puede", precisó.

Mencionó a su vez que el estudio de música que formó, lo hizo con recursos propios, año con año le invirtió y está muy orgulloso de ello, "es mucha la inversión, pero vale la pena, además tengo otras prioridades y de las más importantes que es ser padre, ser hijo, esposo, pero, añade, Sí se sale adelante".

Mi esposa al principio la conozco desde que estabamos jóvenes y siempre ha estado familiarizada con esto que yo hago y pues ella siempre me dijo mientras le eches ganas no hay ningún problema.

Mis papas al ver el resultado cambiaron su opinión hasta todo esto que hago, dijo que no ha gravado con alguna disquera pues hasta hoy todo lo que ha hecho junto con su amigo, ha sido por ellos mismos sientiendo que el resultado es más satisfactorio.

Al ver el resultado plasmado me siento muy contento porque estos discos toman más o menos 1 año de producción, yo soy quien hace las pistas, me grabo, me edito, me masterizo, yo escribo las canciones y estoy muy orgulloso de ello.

Dijo que no han hecho presentaciones pues cuando iniciarían con ello, se presentó la pandemia por el COVID-19.

Hoy como minero y con esta faceta de la música, me siento muy orgulloso, eso lo digo en mis canciones, estoy orgulloso de mi región, de donde nací, de su gente que es gente grande, gente chingona, ya que no cualquier es minero hoy en día, así que hay que darle para adelante.