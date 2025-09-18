Congreso sobre Inclusión en Nueva Rosita este viernes

NUEVA ROSITA, COAH.- En una muestra de compromiso con las familias coahuilenses, el DIF Coahuila ha puesto en marcha el programa 'Mercadito Pa´ Delante' en 26 municipios del estado, generando una respuesta positiva y entusiasta por parte de la ciudadanía.

La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdez, destacó el éxito de esta iniciativa, señalando que 'la gente está contenta, quieren que regresemos', y aunque reconoció que es difícil estar en todos los municipios cada semana, aseguró que es un modelo sencillo que puede ser replicado por alcaldes y alcaldesas para llevar bienestar a más comunidades.

Además de impulsar este programa social, Salinas Valdez anunció su participación en un Congreso sobre Inclusión que se llevará a cabo este viernes en la INFOTECA de esta ciudad.

El evento busca brindar herramientas a padres y madres de familia que enfrentan desafíos en la crianza de hijos con discapacidad. 'Contaremos con ponentes expertos que orientarán y capacitarán a las personas para mejorar sus prácticas y lograr un desarrollo positivo en los niños y niñas', afirmó.

La presidenta del DIF subrayó la importancia de sensibilizar a la sociedad durante el mes de la Inclusión, haciendo un llamado a la corresponsabilidad y empatía. 'Todos debemos abrir espacios para quienes tienen alguna discapacidad, ya sea motriz, intelectual o física', expresó.

El Congreso será un espacio de reflexión y aprendizaje para fortalecer la inclusión en todos los ámbitos de la vida social.

Como parte de sus actividades en el municipio de Múzquiz, Salinas Valdez anunció la entrega de aparatos funcionales y auditivos, así como la inauguración de un Centro Libre en colaboración con la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Esta acción representa un paso más en la atención integral a personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y participación activa en la comunidad.

Finalmente, reconoció el trabajo conjunto con el alcalde Oscar Ríos y Karina Ríos Ornelas, destacando -los problemas que les preocupan a ellos, son los mismos que nos ocupan a todos-.

Salinas Valdez reiteró que la unión de esfuerzos entre autoridades estatales y municipales permite lograr mejores resultados y fortalecer el tejido social en beneficio de las familias coahuilenses.