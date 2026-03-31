Napoleón Gómez Urrutia rinde homenaje a mineros fallecidos en Barroterán

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Mediante ceremonia luctuosa, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, recordaron a los 153 mineros fallecidos en la explosión ocurrida en la Mina Guadalupe hace 57 años.

Javier Martínez Valadez, Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional Minero, acudió acompañado de integrantes de las secciones 312 de Mina La Encantada, con Lorenzo Antonio Campa como secretario general, y de la Fracción 303 de Minas de Barroterán, liderada por Pablo Ontiveros.

Martínez Valadez señaló que, por instrucciones del máximo líder sindical, se mantiene el compromiso de brindar apoyo moral y acompañamiento a las familias de los mineros que han perdido la vida en los complejos de carbón.

Subrayó que, estas conmemoraciones forman parte de la responsabilidad y obligación que el sindicato ha asumido históricamente con sus agremiados.

El delegado recordó que la explosión en la Mina Guadalupe afectó directamente a 153 familias y que, pese al paso del tiempo y al cierre de diversas minas en la región, el gremio sindical continuará presente en cada aniversario luctuoso.

Asimismo, mencionó que el sindicato ha acompañado también a los deudos de Pasta de Conchos, reafirmando su solidaridad con todos los trabajadores mineros.

"Todos los mineros somos compañeros en esta Región Carbonífera, por eso hoy estamos aquí", expresó Martínez Valadez, quien reiteró que la memoria de los mineros fallecidos seguirá siendo honrada por el sindicato como un acto de justicia y fraternidad hacia quienes dieron su vida en las entrañas de la tierra.