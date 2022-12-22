Consterna muerte de ex paramédico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “Luis Uriel fue un gran compañero como paramédico de la Delegación de Cruz Roja Mexicana” en el Pueblo Mágico de Múzquiz, expresó la coordinadora de la institución, Silvia Contreras Daniel al enterarse del fallecimiento del joven que posterior a servir en la benemérita ingresó a las filas del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

Ayer, el fallecimiento del alegre y servicial joven muzquense con gran corazón para salvar vidas, consternó al pueblo en general, pero sobre todo a quienes fueron sus compañeros de batalla en la Cruz Roja.

“Nos sentimos muy tristes, no podemos creer lo que está pasando, esta noticia que recibimos al amanecer sobre la muerte de Luis a quien cariñosamente llamábamos “Wicho”, externó la coordinadora de la institución.

Dijo que Luis Uriel Galván Gutiérrez ingresó al grupo Técnico en Urgencias Médicas (TUM) su deseo de servir a la sociedad en general lo hizo que saliera adelante sobresaliendo en la Cruz Roja.

Posteriormente como siempre había querido ingresar también a las filas del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, logró su meta cumpliendo así su sueño de niño de ser militar.

Cabe señalar el joven provenía de la ciudad de Piedras Negras acompañado de su esposa con quien contrajo nupcias en el mes de septiembre de este año, se preparaban para pasar en familia las fiestas navideñas.

Sin embargo, una dormitada al volante lo hizo perder el control de la unidad, volcando sobre la Autopista Premier perdiendo la vida al momento de trasladarlo a un hospital de la ciudad de Nueva Rosita.

Contreras Daniel mencionó que fue en el 2020, un 24 de diciembre cuando Luis Uriel sufrió la irreparable pérdida de su señora madre. Hoy por asares del destino, 22 de diciembre pero del 2022, el militar muere en una trágica volcadura.

Sus ex compañeros de Cruz Roja esperan el arribo del cuerpo del infortunado para darle el ultimo Adiós, guardar un minuto de silencio en su memoria y rendirle merecido homenaje.