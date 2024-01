Continúan ´en pausa´ denuncias en el IMM

NUEVA ROSITA, COAH. En estos primeros días de enero no se han presentado denuncias en la Instancia Municipal de la Mujer por violencia familiar, Claudia Magdalena Estrada Treviño responsable del departamento invitó a las féminas que denuncien a sus agresores para que se actúe en su contra.

Desde el mes de diciembre los casos de violencia familiar disminuyeron y en estos primeros días de enero no es la excepción, en vista de que no existen casos para darle seguimiento se enfocan a preparar las actividades alusivos al Día Nacional de la No Violencia en contra de las mujeres, niños y niñas.

Explicó la entrevistada que está actividad la pretenden llevar a cabo en las instalaciones de la maquiladora Cintas que es donde predomina el número de mujeres para hacerles entrega de tripticos informativos sobre el termómetro de violencia que no solamente es físico y verbal.

Existe otro tipo de violencia como es la económica, psicológica además de las físicas y verbales que en algunos casos las mujeres la toman como situaciones normales cuando no lo son, por tal motivo la titular de la Instancia Municipal de la Mujer invita a que denuncien los hechos.

En la actualidad las mujeres ya no tienen temor de denunciar los hechos ate las instancias correspondientes, las autoridades al encontrar elementos suficientes por violencia detienen al presunto responsables y se envían al Cereso de Piedras Negras que en la actualidad algunos sujetos purgan su condena.