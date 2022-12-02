Corren a 15 trabajadore de Presidencia de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Sin motivo aparente más de 15 trabajadores sindicalizados de distintos departamentos fueron reajustados ayer, los empleados solamente recibieron la orden de su despido sin mayor explicación al respecto.

Los trabajadores reajustados buscaron el cobijo de la dirigente sindical de los burócratas Flor Idalia Saucedo Quintero quien se sorprendió por esta acción debido a que el municipio no puede despedir a los empleados por la razón de que está emplazado a huelga desde junio pasado.

El ayuntamiento de San Juan de Sabinas, está emplazado a huelga ante la Ley Federal de Trabajo por no respetar el contrato colectivo de trabajo del cual gozan los empleados sindicalizados desde hace 47 años.

"Es delito que el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas reajuste personal a sabiendas que está emplazado a huelga, el asesor jurídico de la presidencia lo sabe de antemano, la Ley Federal de Trabajo respalda a la base trabajadora" dijo Saucedo Quintero.

Después de la queja recibida por sus agremiados, la secretaria general del sindicato se dirigió a la presidencia municipal en busca de una explicación que por supuesto no encontró debido que los funcionarios públicos dijeron desconocer el reajuste.

Mientras que el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas este emplazado a huelga, los empleados reajustados regresaran nuevamente a sus labores aunque de antemano fueron amenazados supuestamente por sus jefes que no se presenten a trabajar.