Creían que dormía pero estaba muerto

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor murió en el barrio La Nogalera, sin embargo su familia no se percató que el abuelito tenía cerca de 4 horas de haber expirado.

La persona que falleció de causas naturales respondía en vida al nombre de Mario N contaba con 72 años de edad y tenía su domicilio ubicado sobre la calle Santa Rosa del Barrio La Nogalera.

Silvia Contreras, coordinadora de Cruz Roja dio a conocer lo anterior a LA VOZ manifestando que recibieron el reporte de auxilio informándoles sobre una persona que se encontraba inconsciente, pero, desafortunadamente el ciudadano ya no presentaba signos vitales.

La recomendación que hacemos a la sociedad en general es que estén más al pendiente del cuidado de los adultos mayores, en este caso de los abuelitos pues con estos cambios de temperatura es de suma importancia revisar la salud de las personas de la tercera edad.

"No hay que dejarlos solos por tanto tiempo y si llegan a observar que no responden, hay que revisar su respiración ya que hemos atendido casos donde señalan quienes están al cuidado de los abuelitos que para no molestarlos no les interrumpen el sueño, sin embargo, las personas de la tercera edad puede que ya no presenten signos vitales percatándose los cuidadores de ello, horas después como sucedió en este caso.