Cursa niño genio carrera de derecho

SABINAS, COAH.- El niño Juan Manuel Jiménez Valenciana quien a sus 13 años inició el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, dijo sentirse orgulloso de su origen sabinense, después de tomar parte activa en las fiestas grandes.

Entrevistado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local, Juan Manuel se mostró agradecido con sus padres quienes lo han formado en valores y guiado para logar a su corta edad iniciar la carrera de Derecho.

"Me siento orgulloso de mis orígenes, de mis raíces en esta ciudad de Sabinas donde regresamos en diferentes ocasiones para participar en sus fiestas, me encanta montar, me gustan las tradiciones y sobre todo, disfrutar de mi familia" reiteró Juan Manuel.

A sus 13 años cursa ya el tercer semestre de la carrera de Licenciatura en Derecho con un promedio general de 91, por lo cual confía en lograr culminar sus estudios profesionales y posteriormente buscar una especialización en la materia en los Estados Unidos.

Lo sorprendente del caso del llamado "niño genio" es que su hermano Alfredo de 14 años, comparte esta misma característica, cursando la carrera de robótica en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Por lo anterior, Juan Manuel agradeció a sus padres Sandra Valenciana y Juan Arturo Jiménez todo el apoyo que le brindan para hacer realidad sus sueños de convertirse en profesional del Derecho y también, por enseñarle la importancia de los valores y unidad familiar.

