Decomisa FGE auto a delincuentes; tras enfrentamiento armado en Juárez

NUEVA ROSITA, COAH. El Fiscal General en el Estado, Gerardo Márquez Guevara, señaló que el enfrentamiento registrado ayer en el municipio de Juárez, no se registraron bajas solamente se decomisó un vehículo a los delincuentes.

Corporaciones policíacas del Estado repelieron el ataque logrando que los civiles armados huyeron con rumbo desconocido, ayer se peinó la zona del enfrentamiento por aire y tierra sin que pudieran localizarlos.

La búsqueda continúa en el área de la presa de la Villa de Juárez con la intención de ubicar a los civiles armados, aunque se presume que hayan huido hacia los Estados vecinos.

Durante el resumen de actividades que realizo el Fiscal General en el Estado, destacó que el estado de Coahuila es uno de los más seguros, en este evento que se llevó a cabo en la o foteca de la UAC estuvieron abogados y funcionarios públicos de la Región Carbonífera.

En cuanto al feminicidio ocurrido en esta Localidad señaló que están a punto de esclarecer este hecho sangriento, mientras continúan con las líneas de investigación que están por concluir.