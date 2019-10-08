Decomisan vehículos en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ocho vehículos con placas vencidas fueron retirados en esta cabecera municipal en operativo de la Fuerza Civil realizado en el bulevar Múzquiz-Palaú en coordinación con personal de la Administración Fiscal contra morosos, asimismo se aplicaron más de seis multas por el mismo motivo.

El retiro de circulación de las unidades con adeudos anteriores al 2016 aplicó multas y gastos del traslado con grúa y corralón, mientras que a los del 2017 y 2018 solo se les aplicaron multas por placas vencidas.

Ocho unidades motrices fueron retiradas por placas vencidas en Múzquiz.

En cuanto a quienes deben el año en curso, hubo dispensa de la infracción y se les entregó su estado de cuenta exhortándolos a cumplir con el pago correspondiente de derecho vehicular y placas nuevas.

Fueron los elementos policíacos quienes desarrollaron este operativo de decomiso de vehículos con placas vencidas, mientras que personal de la Administración Fiscal asesoraba a los conductores facilitándoles información e invitándolos a que logren el convenio en parcialidades.

Se observó que varios de los conductores admitieron su responsabilidad por no cumplir a tiempo, como la señora Thelma Salas del barrio El Alto de esta ciudad la cual aceptó que tiene que tiene adeudos pero no ay con qué pagar.

En este operativo se tiene consideración con las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad para no retirarles su vehículo, por lo que se les invita a cumplir con su responsabilidad y visitar las oficinas de Recaudación de Rentas para realizar los pagos correspondientes.