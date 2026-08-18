Diego Garduño se reúne con ejidos de Múzquiz para abordar la Ley Ganadera

Múzquiz, Coah.- Habitantes de los 11 ejidos del municipio de Múzquiz sostuvieron una reunión con el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, para plantear diversas inquietudes y problemáticas que afectan al sector.

El encuentro se realizó en los terrenos de la Unión de Ejidos del Pueblo Mágico, donde se contó con la presencia de Leonel Gómez Camacho, representante del sector ejidal, quien dio la bienvenida a los asistentes.

Garduño Guzmán informó que durante la reunión se abordaron temas relacionados con la Ley Ganadera, su implementación, faltas administrativas e incidencia delictiva, además de establecer acciones coordinadas de prevención y supervisión.

Explicó que los tres órdenes de gobierno, desde los mandos municipales hasta las distintas corporaciones policiales y el fuero federal, trabajan para reducir delitos de impacto, entre ellos el abigeato y las movilizaciones de ganado sin los permisos correspondientes.

Señaló que se busca dar cumplimiento a la Ley Ganadera, particularmente a lo establecido a partir del artículo 286, donde se contemplan los delitos en los que pueden incurrir quienes no verifican los requisitos para la movilización de ganado, como una medida para prevenir el robo de animales.

El delegado añadió que los índices delictivos han disminuido en la Región Carbonífera gracias al trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público y peritos.

Destacó que estas acciones también han permitido dar seguimiento a carpetas de investigación de años anteriores en ejidos como El Mezquite, La Cuchilla y Santa María, con el objetivo de ofrecer respuestas y soluciones a las problemáticas planteadas por los habitantes.