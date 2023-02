DESENMASCARAN A REGIDOR CON LICENCIA EN MÚZQUIZ

Luego de ventilarse reclamos en las redes sociales de extrabajadores del gobierno de Múzquiz; existe un audio, donde la alcaldesa Tania Flores atiende a los quejosos y los cuestiona sus intenciones.

En el audio se escucha al licenciado Antonio Gutiérrez Wislar, regidor con licencia en Múzquiz, reclamarle a la alcaldesa y presentarse como representante de los extrabajadores.

En el audio, la alcaldesa le reconoce su derecho de manifestarse públicamente, pero le pide que deje de injuriarla.

Aclara también a uno de los extrabajadores, que el puesto que tenía él y su esposa en la administración, fue producto de su apoyo y su esfuerzo en la lucha política, no como el pago de una cuota a un supuesto liderazgo del regidor con licencia.

En la charla, solicita que se aclare de frente y libremente, si ella en alguna ocasión, a alguno de ellos, los amenazó, hostigó o intentó obligarlos en algún sentido o sobre alguna preferencia política, a lo que todos, confirmaron que no.

Antonio Gutiérrez Wislar aceptó también, que la alcaldesa nada tiene que ver con las quejas que en repetidas ocasiones han ventilado públicamente en las redes sociales.

En ese sentido, la alcaldesa le cuestiona: "¿Qué es lo que se está viviendo aquí Toño?" y él contesta: "Presión a la gente, tratando de hacer que el proselitismo político únicamente sea por un candidato".

Luego, la alcaldesa les pregunta a todos los presentes: "...díganme ustedes, ¿a quién los he presionado Yo?". Y el regidor acepta claramente: "Usted no, Yo se que Usted no".

Luego la alcaldesa se dirige hacia los demás y vuelve a preguntar: "¿Quién los ha presionado? ¿quiero que me digas quién los ha presionado?", y una mujer contesta: "No nos han presionado, simplemente Marcela, nos dijo una vez: Aquí no se habla de política", refiriéndose a la coordinadora local de la comunidad de Palaú.

Finalmente, Tania Flores los vuelve a cuestionar: "Yo quiero que me digan quién; aquí delante de Toño, ¿Quién de mi equipo los ha presionado?", y se escucha la voz de una mujer responder: "No, nadie", dejando entrever que todo se trata de un perverso juego político orquestado y dirigido por el regidor con licencia Antonio Gutiérrez Wislar.

Se afirma que no existen elementos para difamar la figura de la alcaldesa Tania Flores, y lo único que les exige es respeto y responsabilidad en las manifestaciones de los extrabajadores.