Inclusión Laboral Destacada en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas del mes de la discapacidad, el alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, destacó los avances en materia de inclusión laboral dentro de su administración.

Actualmente, cinco personas con alguna capacidad diferente forman parte del equipo de trabajo del gobierno municipal 2025-2027, lo que representa un paso firme hacia la equidad y el reconocimiento de capacidades diversas.

Durante su intervención, el edil subrayó la importancia del respaldo institucional para garantizar oportunidades reales a este sector de la población.

"Es muy importante el apoyo del gobierno tanto municipal como estatal, ante lo cual seguimos las instrucciones del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, de atender a las personas con capacidades diferentes", expresó Ríos Ramírez, reafirmando el compromiso de su administración con las políticas de inclusión.

El alcalde enfatizó que su gobierno mantiene una postura de puertas abiertas y atención directa a la ciudadanía en general, reconociendo el esfuerzo colectivo por construir una administración más sensible y cercana.

Como parte de las celebraciones, se llevó a cabo un desfile sobre el bulevar Adolfo López Mateos, evento que simbolizó el espíritu de inclusión y respeto.

Ríos Ramírez aprovechó la ocasión para felicitar a la licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, por su destacada labor en la organización de esta actividad y por su constante trabajo en favor de las personas con discapacidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, donde la inclusión no sea solo un discurso, sino una práctica cotidiana. Así, las autoridades locales invitan a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, reconociendo que el respeto y la igualdad comienzan desde lo local.