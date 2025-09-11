Investigación en Nueva Rosita por trágico crimen

NUEVA ROSITA, COAH.- De un balazo ultimaron a Yosio Ledezma Ayala, ciudadano neorrocitense de 30 años de edad, quien fue localizado sin vida en la calle Galeana en el sector conocido como Calle Nueve.

Tras realizar la necropsia de ley en el cuerpo del ciudadano, que tenía su domicilio ubicado en calle Puebla, Número 131 de la colonia San Luisito, se determinó que murió de shock hipovolémico a consecuencia de un disparo por arma de fuego que recibió, lo cual le colapsó de forma instantánea ambos pulmones.

De esta situación, tomaron conocimiento en la Agencia Investigadora del Ministerio Público, así como también servicios periciales del Municipio de San Juan de Sabinas, abriendo una carpeta de investigación en torno a tan lamentable hecho.

Sobre el presunto responsable, trascendió que está plenamente identificado, por lo que tendrá que enfrentar a la justicia ante el homicidio que cometió, en tanto el cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares para brindarle cristiana sepultura.