Familia de Monclova se esfuerza por primera fiesta de cumpleaños

MONCLOVA; COAH.- En la colonia Colinas de Santiago, entre calles polvorientas y casas modestas, vive la familia de María Guadalupe y Julián. Sus hijos, Fernanda y Julián Orlando, están por cumplir 9 y 7 años, y con esas fechas llega un anhelo que nunca se ha hecho realidad: tener una fiesta de cumpleaños.

Hasta hoy, no conocen lo que es partir un pastel propio, reventar una piñata o invitar a sus amigos a celebrar. Sus padres, sin embargo, han decidido que esta vez será distinto, aunque para lograrlo tengan que redoblar esfuerzos.

"Queremos que sea con nuestro trabajo, no que nos lo regalen", explica María Guadalupe, quien ofrece servicios de limpieza, cuidado de personas y hasta tirar basura con tal de reunir lo necesario. Ha recibido algunos apoyos —una piñata, refrescos y desechables—, pero insiste en seguir trabajando para completar lo que falta.

Julián, su esposo, enfrenta su propio reto: perdió su mochila con herramientas de albañilería y plomería cuando fue detenido injustamente, y la patrulla nunca se las devolvió. Sin ellas, conseguir empleo formal se volvió aún más complicado. "Me da vergüenza decirlo, pero así es... y aun así quiero juntar algo para mis hijos", comenta.

Los pequeños ya tienen sus ilusiones claras. Julián Orlando quiere que la fiesta tenga detalles de Minecraft; Fernanda sueña con un ambiente de "Ballerina Cappuccina", con música y tutús. Son fantasías infantiles sencillas, pero que significan todo para ellos.

Mientras tanto, sus padres siguen caminando juntos, barriendo patios, cuidando personas o intercambiando servicios por lo que haga falta. No se rinden porque saben que darles esa primera celebración será un recuerdo imborrable.

Quienes deseen apoyar a la familia contratando sus servicios pueden comunicarse directamente al 866 449 5845. Cada peso ganado se convertirá en globos, música y un día especial que hasta ahora les ha sido negado.