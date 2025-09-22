Detienen a presunto ladrón En tienda de conveniencia

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un individuo, presuntamente originario de Nicaragua, fue detenido por elementos policiacos en esta Villa tras ser señalado por alterar el orden público y cometer un presunto robo en una tienda de conveniencia.

El incidente generó alarma entre los comerciantes y vecinos del sector, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en uno de los principales sectores de esta Villa, lo que motivó el despliegue de efectivos del Mando Coordinado. La rápida respuesta de los uniformados permitió controlar la situación y evitar mayores afectaciones en la zona, que se encontraba con alta afluencia de personas al momento del incidente.

De acuerdo con el reporte oficial, fue alrededor de las 11:30 horas cuando el personal del establecimiento detectó al sujeto en actitud sospechosa. Ante la posibilidad de un robo, se solicitó la presencia de los elementos policiacos, quienes acudieron al lugar y lograron someter al individuo, trasladándolo posteriormente a las celdas de la demarcación.

El detenido, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público. Se le imputan cargos relacionados con alteración del orden y robo, aunque será esta instancia la encargada de determinar su situación legal conforme a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y exhortaron a la población a reportar cualquier conducta sospechosa. Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración entre comerciantes y cuerpos de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.

