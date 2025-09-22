Accidente fatal en carretera 57: mujer muere tras explosión de neumático

Muere mujer en accidente sobre la carretera 57.

Por: Monserrat Rodarte

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 86, que dejó como saldo una mujer sin vida y otra persona lesionada, luego de que el neumático de un vehículo explotara en plena marcha.

De acuerdo con los primeros reportes, en el automóvil viajaban tres personas provenientes de Ciudad Acuña con destino a Aguascalientes: dos mujeres y un hombre, quien conducía la unidad. La explosión de una llanta provocó que el chofer perdiera el control, se saliera del camino e impactara contra un tráiler.

En el lugar perdió la vida la mujer de aproximadamente 45 años, quien era suegra del conductor y que aún se desconocen sus generales. Se informó que la víctima salió proyectada alrededor de 15 metros quedando tendida sobre el asfalto. Mientras la otra mujer que viajaba como acompañante resultó herida a la par de su pareja, a quienes trasladaron de emergencia al Hospital General en código amarillo.

El conductor del automóvil resultó ileso, mientras que el chofer del tráiler sufrió lesiones menores y pudo descender de su unidad por su propio pie.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe para brindar auxilio y controlar la situación.