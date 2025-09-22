Tráiler se incendia en el libramiento Norponiente

La madrugada de este lunes, un tráiler que transportaba limón y piña se incendió en plena marcha sobre el libramiento Norponiente, a la altura del kilómetro 39+600. El siniestro ocurrió alrededor de la 01:00 horas y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El conductor de la unidad, Jaime Iván "N", de 28 años, logró salir ileso gracias a su rápida reacción. Al percatarse del humo y de las llamas que comenzaban en las llantas delanteras de la caja, detuvo el vehículo y desacopló el tractor, evitando que el fuego alcanzara la cabina.

De acuerdo con su testimonio, el incendio se originó cuando las balatas de una de las ruedas se quedaron pegadas, generando un sobrecalentamiento que derivó en las llamas. En cuestión de minutos, el fuego se extendió y consumió parte de la carga, iluminando la carretera en la oscuridad de la noche.

Bomberos y personal de Protección Civil de Ramos Arizpe arribaron al lugar para sofocar el incendio con agua y espuma. Tras varios minutos de labores consiguieron controlarlo y evitar que se propagara.

Aunque la caja del tráiler resultó con daños considerables, la intervención de los rescatistas y la reacción del chofer impidieron que el percance pasara a mayores. La circulación en el área se vio parcialmente afectada durante las maniobras de enfriamiento y limpieza.

Finalmente, el fuego fue extinguido sin que se reportaran personas lesionadas, dejando únicamente daños materiales y la carga reducida a cenizas.