Detenido José Isidro N por posesión de sustancias en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con destacamento en la Región Carbonífera, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José Isidro N, por el delito de posesión simple de narcóticos.

La orden fue girada por el juez de primera instancia en materia penal, como parte de las acciones para combatir delitos que afectan la salud pública.

El detenido, de 33 años de edad, fue localizado y asegurado sobre la calle Cuauhtémoc y General Cepeda, en la colonia Jorge B. Cuellar, donde reside en el domicilio marcado con el número 1065 de la calle América.

La intervención se realizó sin incidentes, y el individuo fue trasladado de inmediato ante las autoridades correspondientes.

Tras su detención, José Isidro N fue presentado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, y posteriormente ante un juez de control del Juzgado Penal, donde se le notificaron los cargos que se le imputan.

Las autoridades señalaron que el delito de posesión simple de narcóticos representa un riesgo para la salud pública, por lo que se le dará seguimiento conforme a la ley.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de continuar con operativos y acciones legales para prevenir el consumo y distribución de sustancias ilícitas en la región.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con denuncias anónimas que permitan detectar este tipo de conductas, será el órgano jurisdiccional quien determine la situación legal del imputado, conforme al proceso penal vigente.