Difícil reto educar a distancia

NUEVA ROSITA, COAH.- El secretario de Educación en Coahuila Higinio González Calderón, reconoció que existe un importante rezago académico por la manera en que se imparten las clases debido a la pandemia del Covid-19, que inició desde marzo del 2020.

Con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 de forma híbrida se registra un avance educativo en 439 escuelas que entraron en funciones, en las aulas escolares acuden entre 10 y 15 estudiantes, depende del número de estudiantes que acuden a clases.

En la reciente reunión que sostuvieron con la comisión del sindicato de maestros y padres de familia, señalaron que se cuenta con una lista de más de 500 instituciones, solo esperan unos días más que se verifiquen y ya estén las condiciones adecuadas para proceder.

"Los padres de familia nos tienen que garantizar que el niño no tiene contacto con personas adultas que sean positivas a Covid-19 y que no tiene sintomatología antes de enviarlos a la escuela y les hago un llamado porque si la pandemia se controla en la familia no habrá problema en ninguna parte, ni en la escuela.

El problema es que si los padres de familia deciden que su hijo no acuda a la escuela, va a tener que ayudar a los maestros a educarlo, la Secretaria de Educación les proporcionará materiales, los libro de texto y lo debe presentar a las evaluaciones, el regreso a clases híbridas y presenciales será voluntario.