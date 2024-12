Disminuye la regularización

SABINAS, COAH. – Después de darse a conocer la extensión del decreto de regularización de vehículos extranjeros hasta el 30 de septiembre de 2026, las solicitudes de asesoría y gestión disminuyeron, así lo confirmó Raúl Navarro Anguiano coordinador de la Asociación Frente Cardenista.

Entrevistado respecto al seguimiento del proceso de regularización de los vehículos de procedencia extranjera, el conocido activista reconoció que al iniciar el último trimestre del año las solicitudes han disminuido al mínimo.

"Aunque los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) continúan brindando el servicio, los propietarios de estos vehículos no han respondido como se esperaba y eso tiene que ver con varias situaciones, entre ellas la falta de dinero, el hecho de que existieron casos en que la documentación presentada no cumplió con los requerimientos, y también el hecho de que no se cumplió con el requisito de que dichos vehículos debieron ingresar al país en octubre de 2021" señaló.

Ante esto, Raúl Navarro Anguiano recomendó a los ciudadanos que tienen la intención de regularizar su vehículo, constatar que cumpla con todos los requisitos marcados por el decreto y no dejarse llevar por personas que con tal de vender pueden engañarlos y hacerles perder no solo su dinero, sino la oportunidad de regularizar.

Finalmente, el entrevistado recomendó a quienes no han decidido o no pueden económicamente regularizar su vehículo, lo afilien a la Asociación Frente Cardenista para que puedan transitar sin problemas en la zona urbana.