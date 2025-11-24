Incendio consume vehículo En colonia El Magisterio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un vehículo Dodge Charger terminó consumido por el fuego mientras circulaba por la calle La Babia en la colonia Magisterio de esta ciudad.

El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia del municipio, quienes lograron controlar las llamas sin que se reportaran personas heridas tras estos hechos.

El conductor del automóvil, identificado como Felipe N., relató que viajaba solo cuando notó que comenzó a emanar humo del auto, de inmediato detuvo la marcha para revisarlo, pero en cuestión de minutos el fuego se propagó rápidamente, envolviendo por completo la unidad.

Felipe explicó que había adquirido el automóvil hace aproximadamente seis meses con el propósito de trasladarse diariamente de su domicilio a su lugar de trabajo.

Al momento del incidente, precisamente se dirigía a cumplir con su jornada laboral, sin imaginar que su vehículo quedaría reducido a cenizas.

¿Qué ocurrió?

Elementos del cuerpo de Bomberos del Municipio de Múzquiz, bajo el mando del profesor Valentín Elizalde, acudieron al lugar para sofocar el incendio.

Gracias a su pronta intervención, el fuego no se extendió a otras áreas ni causó daños adicionales en la zona.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, lo que fue considerado un alivio por las autoridades y vecinos del sector.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las causas exactas del incendio aún no han sido determinadas, pero se presume que una falla mecánica en el motor pudo haberlo originado el fuego.