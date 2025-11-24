164 jóvenes realizarán su servicio militar tras sorteo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Omar Alejandro González Suárez, Capitán Primero del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, informó que como resultado del Sorteo del Servicio Militar Nacional correspondiente a la Clase 2007 Anticipados y Remisos, 164 jóvenes realizarán su servicio de forma presencial al obtener bola blanca, en tanto un elemento más al obtener bola negra, no asistirá.

¿Qué cambios se implementan en el proceso de la cartilla militar?

Este año, el proceso para obtener la cartilla militar será más ágil gracias a la implementación de dos escalones. El primero se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo, mientras que el segundo se llevará a cabo del 10 de agosto al 24 de octubre, esta medida busca facilitar el trámite y reducir los tiempos de espera para los jóvenes que cumplen con el servicio.

Los cambios obedecen a una disposición emitida a nivel nacional por la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de acelerar la liberación de cartillas y fomentar una mayor participación en el Servicio Militar Nacional.

¿Qué deben hacer los jóvenes con sus medias cartillas?

González Suárez destacó que quienes ya cuenten con sus medias cartillas deberán presentarse en el 14 Regimiento de Múzquiz durante los sábados y domingos del mes de enero del 2026 para entregarlas. Esta etapa es crucial para completar el proceso y avanzar hacia la liberación del documento militar.

Finalmente, se informó que los jóvenes que realizaron su servicio este año podrán recoger su cartilla liberada a partir de diciembre de este año. La entrega se realizará en el cuartel y en las presidencias municipales de la región Carbonífera, con la presencia de personal militar. Para ello, deberán presentar su comprobante de recepción de cartilla y una identificación oficial vigente.