Joven se intoxica con cloro en Múzquiz y requiere atención médica

MÚZQUIZ, Coah.- Un joven de 20 años recibió auxilio luego de ingerir accidentalmente cloro, al confundir con agua una botella que contenía el producto, en la colonia Las Misiones.

El reporte se generó en la calle Misión San José Nor-Poniente de la cabecera municipal, donde una persona solicitó una ambulancia para auxiliar a su amigo.

De acuerdo con el informante policiaco, el paciente tomó accidentalmente una botella que contenía cloro, pues pensó que se trataba de agua.

El afectado se encontraba alcoholizado y manifestó presentar dolor abdominal y náuseas después de ingerir el producto, presentando un grave cuadro de intoxicación.

La persona que solicitó el apoyo señaló que la persona había ingerido una cantidad considerable de cloro, por lo que pidió la intervención de los servicios de emergencia.

Ante la situación, se solicitó la ambulancia de la Benemérita Cruz Roja Mexicana para brindar atención al ciudadano y valorar su estado de salud.