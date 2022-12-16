Empresa hará frente a reparación de daño

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El conductor del tracto camión que se impactó en una camioneta muriendo madre e hijo, será presentado a declarar ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público en torno a lo ocurrido.

El delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén expresó que de acuerdo a los reportes periciales la responsabilidad recae en el trailero ante lo cual ya hizo acto de presencia el representante legal de la empresa y el apoderado de la compañía aseguradora ante la autoridad competente, por lo que muy probablemente se estará asumiendo la responsabilidad del hecho.

Añadió que aún falta también recibir las querellas correspondientes por parte de los familiares de las víctimas, quienes pidieron solamente unos días para formalizarlas, dándoles la oportunidad de que transiten por este período difícil de duelo.

Agregó que se sigue trabajando en cuanto a los avances que hay para tener todo listo en cuanto a los avances de dictámenes terrestres y demás diligencias necesarias.

Por lo anterior, añadió, muy probablemente se vaya a realizar algún tipo de acuerdo, lamentablemente nada puede devolver una vida humana, pero, existe una reparación de daño marcada en la ley ante lo cual, sobre ello se tendría que realizar el acuerdo en torno al delito de homicidio culposo agravado, precisó la autoridad.

Cabe señalar estos hechos ocurrieron el pasado martes 13 sobre la carretera estatal No. 20, tramo Múzquiz-Palaú cuando el conductor de un tráiler se impactó contra la camioneta Dodge Ram, que circulaba en vía libre y donde viajaban 5 personas, muriendo un menor y su madre.