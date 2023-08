En contra sociedad de padres de nuevos libros

La Unión Nacional de Padres de Familia se encuentra a la espera de la resolución del juez ante el amparo interpuesto para que se cancele la impresión y distribución de los libros de texto de primero a sexto grado por considerar que su contenido es inadecuado para los menores.

Francisco Javier Mancilla dijo que como padres de familia están totalmente en contra de los temas que se manejan dentro de la nueva bibliografía que se presenta en la nueva escuela mexicana, asegurando que no se les tomó en cuenta como en otras ocasiones para determinar si la temática de los nuevos libros está o no sustentada para cada grado y edad de los estudiantes.

Dijo que como la Secretaría de Educación Pública no se ha dado por enterada de este amparo que como unión nacional de padres ganaron, llevaron esta problemática a la Suprema Corte de Justicia, esperando una resolución favorable, asegurando que el no estar a favor del contenido de los nuevos libros no es por una consigna en contra del nuevo modelo educativo como lo dijo el jefe del ejecutivo federal en la mañanera.

"Como miembros de la Unión Nacional de Padres de familia siempre estaremos al pendiente de los temas que van a llevar nuestros hijos en cada ciclo escolar y en esta ocasión no podemos permitir que la distribución del material didáctico se realice, pues los contenidos son inadecuados para los estudiantes y nosotros tenemos la obligación de vigilar la educación de los menores".