En suspenso la feria

Coahuila

Ante la ola de nuevos contagios podrían cancelar las fiestas tradicionales en Múzquiz, indica la Alcaldesa.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante la ola de nuevos contagios por COVID-19 la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena, dijo existe incertidumbre en relación a si se habrán de efectuar las fiestas tradicionales de este Municipio durante el mes de Agosto.

Será en la reunión de salud que se efectúe durante esa semana, donde los alcaldes de la Región Carbonífera reciban indicaciones por parte de las autoridades estatales.

Por lo pronto señaló, no debemos de bajar la guardia hay que cumplir con las medidas de salud para evitar, más contagios como los que se han presentado en Nuevo León, Sinaloa, Quintana, Roo y otros estados de la República Mexicana donde han repuntado los contagios.

"No quisiéramos que por ese motivo nosotros tuviéramos que volver a regresar a las medidas que habíamos tomado anteriormente, de no participar, de no salir pues lo importante es que se reactive la economía siendo ciudadanos responsables".

Recomendó a la sociedad en general ser conscientes de esta situación para que Coahuila siga siendo ejemplo en cuanto a salud se refiere.

Mencionó que esta situación de contagios, puede mermar en Múzquiz de tal manera que todo depende de los acuerdos que se tomen en la reunión de esta semana para sacar adelante los proyectos que se tienen programado para los meses de agosto y septiembre.