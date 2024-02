Entre golpes reeligen a Polo Guajardo en AGL

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Entre golpes, faltas al respeto, pero lo más grave de todo la violación a los estatutos de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, se llevó a cabo la elección para renovar la mesa directiva en dicho sociedad, reeligiéndose Apolinar Guajardo Falcón como presidente.

Cerca del mediodía del sábado se realizaría la asamblea a la que convocaron a los socios ganaderos, sin embargo, minutos antes impidieron el acceso a la misma a Javier Álvarez Múzquiz quien contendería con su planilla, informó Don Antero Morales, presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia.

"Lo dije en la asamblea, pero no escucharon, no hicieron caso, ya traían todo planificado, desde el momento en que nos impidieron el paso al recinto, lo cual no se vale en una Asociación como la que tenemos nosotros", destacó el entrevistado.

Dijo que las agresiones físicas se dieron durante el desarrollo de la asamblea y no podía continuar la misma dado a estos hechos que acontecieron poniendo en peligro la seguridad de hombres y mujeres ganaderos, además de no contar con un escrutador para el conteo de votos que fueron si acaso 10 personas las que votaron a favor de Apolinar y su planilla de más de 60 ganaderos que asistieron.

Destacó que las actuaciones de algunas gentes como Benjamín N y otras más que acudieron a causar provocaciones y desestabilizar la asamblea, son injustificables, no apruebo esto, puesto que dentro de las irregularidades que se presentaron destaca el hecho que el secretario ante el Registro Nacional Agropecuario estuviera ahí fungiendo como secretario "Es un usurpador de funciones que no debió estar en la asamblea".





Agregó que el evento debió realizarse bajo un orden establecido, que indiscutiblemente de acuerdo a la convocatoria girada por el Presidente, Apolinar Guajardo, estaba mal convocada puesto que no apareció la firma de Edgar Javier Álvarez Múzquiz, integrante de la asociación, desde ahí esto no debió realizarse, sin embargo, lo hicieron porque sabían lo que traían debajo de la manga como vulgarmente se dice.

Dijo que en su mayoría sí fueron convocados a este evento, pero con un secretario "usurpador", que no pertenece a la Asociación Ganadera Local.

Añadió que como presidente del Consejo de Vigilancia es responsable de las actuaciones de los socios por eso le permite la ley actuar de dicha manera, aseveró, que días pasados solicitó también los manejos de la asociación en lo que se refiere a recursos, desconociendo el porqué de ello.