Entrega de Patrullas y Equipamiento en Múzquiz para Fortalecer Seguridad

En un acto encabezado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, se llevó a cabo la entrega de patrullas y equipamiento táctico a diversos municipios de la entidad.

Durante el evento, el municipio de Múzquiz fue beneficiado con una nueva unidad destinada a fortalecer las labores de la Policía Municipal, expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

La entrega forma parte de una estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de las corporaciones locales y garantizar una respuesta más eficiente ante situaciones de riesgo.

La presencia de autoridades municipales en dicho evento, reafirma el compromiso conjunto por la seguridad en el Pueblo Mágico de Múzquiz en bien de la ciudadanía.

"Con esta acción, reforzamos la seguridad y reafirmamos la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio, trabajando juntos por un Múzquiz más seguro y con mayor tranquilidad para las familias", señaló la edil.

La nueva patrulla se integrará de inmediato a las labores de vigilancia en distintos sectores del municipio, contribuyendo a la prevención del delito y al fortalecimiento del tejido social.

Finalmente, las autoridades reiteraron su disposición para continuar colaborando en acciones conjuntas que promuevan la paz y el bienestar de la ciudadanía.

Con este tipo de iniciativas, Múzquiz avanza hacia un entorno más seguro y confiable para todas y todos sus habitantes.