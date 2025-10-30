Trabajo conjunto: Alcalde Oscar Ríos Ramírez y líderes religiosos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En un ambiente de respeto, diálogo y unidad, el alcalde Oscar Ríos Ramírez asistió a la asamblea de pastores celebrada en el salón de Usos Múltiples del Sistema DIF Municipal de esta ciudad.

El encuentro reunió a líderes religiosos del municipio con el objetivo de fortalecer los lazos entre el gobierno local y los distintos sectores de la sociedad.

Durante su intervención, el presidente municipal destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr un desarrollo integral en San Juan de Sabinas.

"Creo firmemente que cuando trabajamos en equipo con todos los sectores de la sociedad, avanzamos más y construimos un mejor San Juan de Sabinas", expresó Ríos Ramírez ante los asistentes.

El evento permitió establecer un espacio abierto para el intercambio de ideas, preocupaciones y propuestas que contribuyan al bienestar de las familias del municipio.

Los pastores reconocieron la disposición del alcalde para mantener un diálogo constante y cercano con la comunidad religiosa.

Ríos Ramírez reafirmó su compromiso de mantener una administración sensible y participativa.

"Mi compromiso es seguir cerca de la gente, escuchando y sumando esfuerzos por el bien de nuestro municipio", acentuó el edil, subrayando que el trabajo colaborativo es clave para enfrentar los retos sociales.

La asamblea concluyó con un mensaje de unidad y esperanza, en el que tanto autoridades como líderes religiosos coincidieron en la necesidad de continuar construyendo puentes que fortalezcan el tejido social de San Juan de Sabinas.