Escondía droga en sus genitales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una pareja que llevaba algunos gramos de droga entre sus ropas, fue detenida por elementos de la Policía del Estado en esta cabecera municipal.

Los presuntos iban en un vehículo sin placas de circulación y luces, lo que llamó la atención de los efectivos, por lo que fueron interceptados por las autoridades para una revisión de rutina.

Los presuntos viajaban en un vehículo sin placas de circulación y sin luces, lo que llamó la atención de los efectivos de la policía.

Los hechos ocurrieron cuando la pareja circulaba por la calle Abraham Long en el barrio La Sabinada; elementos policiales, se percataron de un vehículo que no contaba con placas de circulación ni luz en la parte trasera, por tal motivo se le marcó el Alto para una revisión.

En el coche viajaba una pareja a la que se le encontraron sustancias nocivas para la salud, el hombre escondía entre sus genitales una bolsa de polietileno con 20 bolsitas tipo paloma con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana en tanto a la mujer le encontraron 5 envoltorios tipo nudo con sustancia solida y cristalina con las características del cristal. La pareja fue puesta a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.