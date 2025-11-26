Ramiro Flores Morales expone su libro sobre Pancho Villa en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el Museo Histórico Municipal "Presidio de Santa Rosa", se llevó a cabo la presentación del libro "Rendición de Pancho Villa en Sabinas, Coahuila", del autor, profesor, Ramiro Flores Morales.

Fue en la "Sala de Generales" donde se llevó a cabo este evento dirigido por la directora del Museo profesora Alejandra González, y donde se contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz con la representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante la apertura de dicho acontecimiento, la directora del edificio de una amplia gama en historia, participó con datos importantes sobre la Fundación de dicho Museo.

Posteriormente se llevó a cabo la presentación del libro a cargo de la licenciada Zayda Karina Amaya Rodríguez del Colegio de Investigación Histórico del Municipio de Múzquiz.

El mentor, Ramiro Flores Morales expresó que se trata de un libro donde se menciona que en el año de 1919 Pancho Villa estuvo en tierras de Múquiz.

Realizó muchos actos de "pillaje al andar ya como bandolero, dando cuenta de la abundancia económica que había en estas latitudes y, a unos cuantos meses, en julio él se va a animar a establecerse en el Municipio de Sabinas donde decide rendirse.

Entonces, podemos decir dijo que, -Melchor Múzquiz le sirvió de preámbulo, le sirvió de mirador-, pues vio que no había tantas fuerzas militares por estos lugares situación que lo animó a vivir en estas tierras de la Carbonífera, donde finalmente pensando en una tendencia suicida o bien entregarse a las autoridades, decidió rendirse.

Agregó que el libro consta de casi 300 páginas, donde también se resalta que Pancho Villa no llegó a estas tierras amigablemente, puesto que pidió la plaza, no se la entregaron y, a balazos la tomó.

Después de haber recorrido este personaje histórico, 450 kilómetros con 400 jinetes y que venían en pésimo estado militar, su vestimenta destruida, vamos a ver que por fin aquí va a entablar diálogo con el presidente De la Huerta y se va a rendir finalmente.

Agregó que el libro está totalmente ilustrado con aproximadamente 120 imágenes, cada página tiene 3 o 4 fotografías pues hace más amena la lectura, más ágil.

Destacó que cuentan con algunos libros que serán puestos a la venta en puntos definidos de esta ciudad, agregando que el libro de Pancho Villa lo elaboró en base a investigación en un tiempo de 20 años y lo ha presentado en la Feria del Libro de Saltillo, Coahuila, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; la Ciudad de Piedras Negras, el Municipio de Sabinas.