Mejoras en movilidad: Saltillo reduce tiempo de espera en bulevar Fundadores

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la adecuación vial en el cruce de los bulevares Fundadores y Colosio con la que se disminuye el tiempo de espera de casi 4 minutos a 50 segundos, como parte de las mejoras a la movilidad que se hacen en distintos sectores de la ciudad.

Díaz González recordó que así como esta, se han hecho otras adecuaciones en Saltillo con lo que se agiliza el flujo vial para mejorar la calidad de vida de las personas al pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

"Ya hemos hecho diferentes intervenciones en la ciudad, las cuales han dado buen resultado; lo que buscamos es mejorar la movilidad y en esto también han ayudado las rutas del programa "Aquí Vamos Gratis", porque cada vez más personas utilizan este servicio de transporte", afirmó el Alcalde.

¿Qué otras adecuaciones se han realizado en Saltillo?

Javier Díaz comentó que solo en ese sector nororiente de Saltillo se han hecho adecuaciones viales en el cruce de los bulevares Colosio y Jesús Valdés Sánchez, así como en el entronque de las vialidades Mirasierra y Revolución.

Además, a inicios de año se hicieron intervenciones en puntos críticos del Distribuidor Vial El Sarape que han permitido, a quienes circulan de sur a norte, ahorrar hasta 10 minutos en sus traslados.

Así como en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, para los que se mueven hacia el norte; y al surponiente se agilizó el flujo vial en el entronque de Luis Echeverría y Calzada Madero.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que los trabajos de la adecuación vial en Fundadores y Colosio consistieron en la demolición en poco más de 300 metros cuadrados de camellón, en donde se habilitó un carril extra para quienes circulan por la lateral de Fundadores rumbo al poniente y buscan ingresar a Mirasierra a través del bulevar del mismo nombre.

Nerio Maltos señaló que este carril adicional también permitió liberar el paso a los automovilistas que necesitan retornarse por debajo del puente rumbo al oriente por el bulevar Fundadores.

Adicional a esto, en el mismo crucero se rehabilitó el pavimento asfáltico en la lateral nororiente sobre una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados para quienes circulan por el bulevar Fundadores y toman el Colosio rumbo al norte con flujo continuo.

¿Qué impacto tiene la adecuación vial en la comunidad?

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina, explicó los beneficios que esta adecuación vial trae a quienes circulan por esa zona de la ciudad; comentó que en horas pico se contabilizan más de 800 vehículos y que al menos 200 de ellos utilizan el retorno que ahora se libera.

"Son pequeñas obras las que se realizan, pero que representan una gran diferencia para quienes circulan por aquí, ya que con este carril adicional se duplica la capacidad de vuelta y de retorno", comentó de la Rosa Molina.

A nombre de las personas beneficiadas con esta adecuación, Sandra López Ibarra, agradeció al alcalde Javier Díaz González por haber atendido esta petición que les impacta de manera positiva en sus actividades cotidianas.

"Alcalde, gracias por escuchar a la ciudadanía, las adecuaciones que hicieron en este punto están dando resultado porque tenemos traslados más breves y menos estresantes", comentó López Ibarra.

En el evento también estuvo la diputada local, María del Mar Treviño Garza; la síndica, María del Mar Arroyo Peart; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; la regidora, Amal Esper Serur; el regidor, Mario Mata Quintero, así como vecinas y vecinos del fraccionamiento Mirasierra.