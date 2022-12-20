Está grave bebita que nació en casa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La bebé que nació en el seno de su hogar se encuentra delicada de salud informó a LA VOZ la abuelita de nombre Cruz María Delgado Mireles manifestando que en estos momentos la recién nacida es atendida en el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.

La bebé nació con un peso de 2 kilos 700 gramos sin embargo su situación se agravó ante lo cual la madre de familia identificada con el nombre de Ángeles se encuentra en el nosocomio en espera de que la pequeña se recupere.

“Tenemos fe en Dios que nuestro angelito regrese a casa, que llegue con bien”, expresó la abuelita con voz entre cortada, destacando que hasta el momento los médicos no han brindado un diagnóstico médico en torno a la salud de la pequeña.

Como se recordará fue el pasado sábado por la mañana cuando Ángeles dio a luz en el patio de la vivienda que habita en el barrio El Alto –venía de un mandado y se le reventó al fuente- expresó la suegra quien dijo me asuste bastante corrí pidiendo auxilio, hablándole las vecinas a la Cruz Roja y, a Seguridad Pública.

Agregó que la bebé se encuentra en una incubadora, desde que nació les dieron que estaba grave en el nosocomio por lo cual la tienen intubada aunado a que la joven madre de familia durante el estado de gestación no acudió a checarse con un ginecólogo.