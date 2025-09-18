Estudiantes y personal se unen en evento patriótico en Instituto Tecnológico de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con un ambiente lleno de color, música y tradición, el Instituto Tecnológico de esta ciudad celebró con entusiasmo las Fiestas Patrias 2025, reafirmando su compromiso con la identidad nacional.

Estudiantes, docentes y personal administrativo se unieron en una jornada festiva que rindió homenaje a la historia y cultura de México. El espíritu patriótico se hizo presente en cada rincón del campus, donde resonaron los gritos de ¡Viva México! y se ondearon orgullosamente los colores de la bandera.

Como parte de las actividades conmemorativas, se organizó un concurso de decoración y caracterización mexicana, en el que los participantes demostraron su creatividad y amor por la patria.

El director de la institución, Maestro Santos Eduardo de la Garza García, destacó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer el sentido de pertenencia entre los jóvenes, "Premiamos a los tres primeros lugares que sobresalieron por su pasión, originalidad y orgullo nacional", señaló.

Los espacios del instituto se transformaron en auténticos escenarios mexicanos, trajes típicos, música regional y elementos representativos de la cultura popular.

La comunidad estudiantil se volcó con entusiasmo en la preparación de sus presentaciones, generando un ambiente de unidad y respeto por las raíces históricas del país.

El jurado, conformado por docentes y personal administrativo, tuvo la difícil tarea de elegir a los ganadores entre propuestas llenas de talento y dedicación.

Más allá de la competencia, el objetivo principal fue fomentar los valores patrios y fortalecer el vínculo de los estudiantes con su nación. El Tecnológico de Múzquiz ha mantenido una línea de trabajo enfocada en la formación integral de sus alumnos, promoviendo no solo el conocimiento académico, sino también el respeto por la historia, la cultura y los símbolos nacionales.

Estas celebraciones se han convertido en una tradición que enriquece el espíritu institucional.

Con estas acciones, el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz reafirma su compromiso con la educación en valores y el fortalecimiento de la identidad mexicana.

La celebración de las Fiestas Patrias no solo fue un momento de alegría y convivencia, sino también una oportunidad para recordar que el amor por México se cultiva desde las aulas, con orgullo, respeto y pasión por nuestras raíces.