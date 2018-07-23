Exhorta DIF a donar útiles

NUEVA ROSITA COAH.- El Desarrollo Integral de la Familia hace la invitación a todos los ciudadanos del municipio de San Juan de Sabinas, así como a todos los próximos visitantes a Astro Feria Rosita 2018, a donar útiles escolares.

Dicha campaña de donación, que encabeza la primera dama Alejandra Flores de Long, se trata de recolectar todos los útiles escolares que sean posibles del 27 de julio al 5 de agosto en la taquilla de Astro Feria Nueva Rosita 2018.

El Gobierno Municipal y Sistema Municipal DIF San Juan de Sabinas, de la mano de la sociedad en general, tienen a bien recaudar útiles escolares para hacer felices a los niños que más lo necesitan en su regreso a clases.

Cabe destacar que esta acción es totalmente voluntaria, ya que la donación puede ser desde un borrador, un sacapuntas o un cuaderno, todo en buen estado o nuevo, por lo que se dice que con la ayuda de todos los ciudadanos se puede unificar esfuerzos para un mejor municipio.

Con el propósito de apoyar a las familias en condiciones vulnerables y de escasos recursos económicos que habitan en la cabecera municipal y comunidades de San Juan de Sabinas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la (DIF) realiza esta maravillosa acción.

La presidenta honoraria de la institución, destacó que dentro del programa se buscara recaudar la mayor cantidad posible de útiles escolares, para ayudar a varias familias de bajos recursos, así como a niñas y niños huérfanos que más ameriten el apoyo en vista de que muchas familias no cuentan con un trabajo fijo y, en consecuencia, no tienen los recursos suficientes para adquirir útiles en este próximo regreso a clases.