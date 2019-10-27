Exitosa fusión de Corredor y Jolgorio

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un día con un ambiente 100% familiar se vivió en la cabecera municipal al unirse el tradicional Corredor Artesanal por parte del gobierno municipal y el “Jolgorio Múzquiz-Palaú” por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.

Emanuel Garza y Jesús Rosas facilitadores del Jolgorio, mencionaron que estos eventos forman parte del programa “Cultura Comunitaria” lo cual tiene a bien demostrar la diversidad cultural que existe no solo en el estado sino en todo el país.

El Jolgorio dio inicio en Palaú y continuó en la cabecera municipal.

Para efectuar este evento, se invitó a todos los talleristas, cocineros, cantantes, músicos, etc; con la finalidad de hacer una demostración de lo que cada quien realiza.

las actividades dieron inicio a las 10 de la mañana con diversos talleres de pintura, creación de máscaras alusivas al dos de noviembre, pintura en fósiles, entre otros.

Por la noche, los cantantes y bailarines del sector hicieron presentaciones culturales, resaltando entre ellas un homenaje al príncipe de la canción José José, con la presentación del grupo Quinto Elemento, y su gira denominada “Qué triste fue decirnos adiós”.

Lo anterior en conjunto con el corredor artesanal.

Este sábado estuvieron en Palaú

Cabe señalar que en el municipio de Palaú también se realizó el desarrollo de este programa federal que busca llevar demostraciones culturales a los municipios. Los facilitadores del Jolgorio, Emanuel Garza y Jesús Rosas, mencionaron que este programa consiste en hacer celebraciones públicas con demostraciones de arte y cultura que se desarrollan en estos dos sectores.

Con una demostración de arte hecho a mano a base de distintos materiales como madera y cartón, además de una presentación de matlachines.

Se une a esta celebración la venta de antojitos mexicanos, dando como resultado una gran participación en esta primera presentación del Jolgorio.