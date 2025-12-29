Activan protocolos de atención a personas en situación de calle en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El Sistema Frontal Número 25 se hizo presente en la Región Carbonífera con temperaturas mínimas de hasta 10 grados centígrados, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal.

Afortunadamente, el descenso térmico no fue tan severo como se había pronosticado inicialmente, lo que permitió mantener condiciones relativamente estables en la zona.

El funcionario señaló que, a pesar de la moderación en las temperaturas, se mantendrán atentos a la evolución del clima durante las próximas 36 a 48 horas.

"Seguiremos monitoreando de cerca los reportes meteorológicos para actuar de manera oportuna ante cualquier cambio brusco", indicó Méndez Pacheco.

El frente frío ingresó al territorio mexicano el pasado 28 de diciembre por el noreste del país, afectando principalmente las orillas del Golfo de México.

"Este fenómeno impactó con mayor fuerza desde Tamaulipas hacia el sur, incluyendo al estado de Nuevo León, donde las temperaturas descendieron considerablemente", explicó el director.

Ante esta situación, las autoridades municipales han activado protocolos de atención para personas en situación de calle. Méndez Pacheco aseguró que el personal de Protección Civil está preparado para brindar apoyo durante el tiempo que sea necesario, con el objetivo de resguardar a quienes se encuentran más vulnerables ante el frío.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier caso de personas que requieran asistencia.

"Lo más importante es evitar casos de hipotermia y garantizar que todos puedan pasar noches más cálidas y seguras en los albergues disponibles", concluyó.