San Juan de Sabinas: Óscar Ríos Ramírez cumple con obra de pavimentación histórica

Una petición que durante más de tres décadas permaneció sin respuesta hoy es una realidad. El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de una obra de pavimentación que por más de 30 años fue solicitada por las y los vecinos de una colonia del municipio, dando muestra del compromiso de esta administración por atender rezagos históricos.

En el evento, que contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del Cabildo, funcionarios del Gobierno Municipal, se realizó la entrega oficial de esta vialidad que mejora de manera significativa la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias del sector.

Durante el acto, se dio la bienvenida al secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, al regidor Jesús Armando Morín, comisionado en urbanismo y obras públicas, así como a directores, coordinadores municipales y beneficiarios de la colonia.

La obra consistió en la aplicación de 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente, con un espesor de 5 centímetros, además de la colocación de brocales con tapa de polietileno reforzada. De manera complementaria, se construyeron guarniciones de concreto simple con resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, se instalaron señalamientos restrictivos con acabado reflejante, se aplicó pintura amarilla para tráfico y se edificaron 126 metros lineales de banqueta con acabado rallado y juntas de construcción cada tres metros.

La inversión total fue de 525 mil 071 pesos, recursos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y a resolver una demanda social que por años había quedado pendiente.

A nombre de las familias beneficiadas, vecinos del sector expresaron su agradecimiento al alcalde, señalando que durante más de 30 años solicitaron esta obra sin obtener respuesta, y que hoy finalmente ven cumplido un anhelo largamente esperado.

En su mensaje, el alcalde Óscar Ríos Ramírez subrayó que esta pavimentación representa un compromiso cumplido y reiteró que su gobierno continuará trabajando para atender las necesidades de infraestructura en todas las colonias del municipio.

"Sabemos que existen muchas calles que requieren atención, pero estamos avanzando con responsabilidad y compromiso. Gracias al trabajo en equipo y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, hoy podemos transformar peticiones de años en realidades para las familias de San Juan de Sabinas", expresó.

El edil agradeció el apoyo permanente del Gobierno del Estado, el trabajo del equipo de Obras Públicas, destacando que durante el año se ha avanzado de manera importante en acciones de pavimentación, alumbrado público, bacheo y drenaje.

Con hechos y no solo con palabras, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas refrenda su compromiso de atender rezagos históricos y seguir construyendo un municipio con mejores condiciones de vida para todas y todos.