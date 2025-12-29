Trabajadores del Hospital Ixtlero protestan por falta de insumos en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Personal del Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe realizó una manifestación para denunciar una serie de problemáticas que, aseguran, afectan tanto sus condiciones laborales como la atención que se brinda a los pacientes.

De acuerdo con los trabajadores, una de las principales inconformidades es la falta de personal, situación que ha derivado en una sobrecarga de trabajo para médicos, enfermeras y demás áreas operativas.

Indicaron que el hospital está operando bajo el esquema de IMSS Bienestar, sin recibir recursos adicionales, a pesar de fungir como unidad de apoyo para desahogar la atención de clínicas como la 1, 2, 3, 88 y 89 del IMSS. Esta situación, afirmaron, ha provocado que se priorice la cantidad de pacientes sobre la calidad del servicio que anteriormente distinguía al hospital.

Asimismo, denunciaron la escasez de insumos médicos, lo que complica la atención diaria y pone en riesgo tanto al personal como a los pacientes. A esto se suma la falta de trabajadores de servicios básicos, lo que ha derivado —según expusieron— en condiciones de insalubridad en baños, pasillos y áreas de atención.

Otro de los señalamientos realizados por el personal es la mezcla de pacientes enfermos con pacientes sanos, incluidos recién nacidos, lo que consideran un riesgo sanitario. También manifestaron inconformidades con el trato y las decisiones de la administración, mencionando directamente al jefe de Enfermería, Jorge Armando Ríos Alcalá, y a la directora Erandi Elizondo, a quienes acusan de prácticas prepotentes y de una mala gestión interna.

Los trabajadores afirmaron estar cansados de la situación y recalcaron que su protesta no busca afectar a los pacientes, sino exigir más personal, mayor abasto de insumos y el reconocimiento de categorías laborales, con el objetivo de mejorar tanto sus condiciones de trabajo como la atención médica que se brinda en el hospital.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la dirección del Hospital Ixtlero ni de las autoridades de salud correspondientes.