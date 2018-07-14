Fiscalía defiende a delincuentes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Vecinos de la colonia La Ford y la Placita Fundadores, aseguran que la mayoría de los ciudadanos están decepcionados por que las autoridades del Ministerio Público velan más por los derechos humanos de los delincuentes que por la defensa de las víctimas de los delitos.

Martha Salazar, una de las vecinas, con lagrimas en los ojos indicó que lamentablemente se observa un sistema judicial que está podrido y por eso la mayoría de los ciudadanos están decepcionados, porque hay más interés por parte del personal de la Fiscalía General del Estado en defender los derechos humanos de los delincuentes que en defender a las víctimas de la delincuencia.

Tal es el caso del delincuente identificado ya por los ciudadanos y las mismas autoridades como Daniel Coronado, apodado el “Dany” que robó las cámaras de video de un negocio y una casa particular, además de robarle 25 mil pesos a una madre de familia vecina de la colonia Placita los Fundadores, ahora el delincuente anda suelto y amenazando a las víctimas, indicó doña Martha.

Recalcando qué vamos hacer, si las mismas autoridades defienden a los delincuentes, hay más casos, como el del “Wicho” del barrio El Alto que tiene azorados a los vecinos, y el más cercano la “Tortu” que robó el Oxxo que se ubica en esta colonia La Ford. De nada sirve si le hablamos a los policías, son ellos quienes atrapan al delincuente pero a los pocos días nos enteramos que ya robaron en otro lugar.

Eso quiere decir que no sirve de nada las denuncias de nosotros los ciudadanos, si para las autoridades de la fiscalía General del Estado valen más los actos y la opinión de los delincuentes que de los denunciantes afectados.