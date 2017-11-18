Frecuente la ingesta de alcohol y drogas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Ante la inminente llegada de las celebraciones decembrinas habrá demasiada ingesta de alcohol y drogas que facilitaría a los jóvenes principalmente con adicciones tratar de suicidarse, estos fenómenos son frecuentes en diciembre y en los meses de canícula.

El doctor Omar Guajardo Reyes, responsable de la Uneme Capa señaló que espera que las festividades del mes de diciembre se obtenga saldo blanco y que no se registren hechos de lamentables consecuencias.

Años anteriores principalmente en estas fechas se han registrado suicidios por la ingesta de alcohol y el consumo desmedido de drogas que son mezcladas con otros enervantes que ensombrecen las festividades propias de la temporada.

Señaló el psicólogo que es alta la demanda de consulta por personas de ambos sexos que son alcohólicos y drogadictos a los cuales se les suministra medicamento controlado para poder controlar su padecimiento.

Desafortunadamente no todos sus pacientes acuden regularmente a sus citas.