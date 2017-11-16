Fuego consume vivienda

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un incendio se registró durante la noche de ayer en una casa ubicada en la calle Juárez a un costado del Club Colonia, ubicado en el tiro tres, al sitio acudió personal de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes sofocaron las llamas y sitiaron la zona.

Alrededor de las 01:00 horas de ayer, elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos de este mineral, se vieron movilizados ante el reporte de incendio en casa habitación ubicada en la calle Juárez 124 norte a un costado del Club Colonia.

De acuerdo con Protección Civil, se trató de una lámpara eléctrica que se encontraba en el portal de la vivienda, al desprenderse cae sobre una manguera de un cilindro de gas LP, provocando el incendio en la parte del techo del portal, así como el boiler y un cilindro más, saliéndose de control al propietario de la vivienda Juan Ramón Zamora, quien solicitó el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Afortunadamente, según declaró el personal de Protección Civil, únicamente se trato de un incendio de pequeñas proporciones, pues los bomberos lograron sofocar las llamas; sin embargo, se provocó alarma entre las familias de la colonia.

Fue hasta pasadas de las 02:00 horas que los elementos de las corporaciones se retiraron después de haber controlado la situación y haber brindado algunas recomendaciones al propietario de la casa, donde ninguna persona resultó lesionada.