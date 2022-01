Gestionan inversión privada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al no contar con presupuesto propio, la Secretaría de Inversión Pública en el Estado de Coahuila lo que intenta es buscar inversionistas privados que se interesen en invertir en los 38 Municipios de la entidad, lo anterior, dado al recorte presupuestal en algunos rubros como es el sistema de hidrocarburos, expresó el ingeniero Gerardo Berlanga Gotés, durante su estadía en el Municipio de Múzquiz.

Precisó que la intención es resolver problemas en el corto plazo, con inversiones de particulares, donde a ellos se les pague a lo largo de 5, 10 o 15 años, dependiendo del esquema que se aterrice con cada uno de los proyectos y que exista una fuente de pago.

A Coahuila dijo, le llegaban 600 millones de pesos, entre Municipios y Estado, sin embargo el año pasado 2021, recortaron también el Fondo Minero que equivalía a otros 600 MDP por lo cual, ahora el Estado y Municipios se quedan sin recursos federales y etiquetados a obra de una manera directa.

Por lo anterior es que se establecieron ya, reuniones con los alcaldes concretando diálogo con presidentes y alcaldesas de Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores, San Buenaventura, Monclova, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro, Torreón, Saltillo y 5 Manantiales.

"Les planteamos la propuesta a través de la política pública del Gobernador del Estado, Ingeniero, Miguel Ángel Riquelme Solís donde a través de las SIPP la idea es coadyuvar con los municipios en como poder ayudarles a mejorar los servicios públicos que son básicos para el ciudadano como es el renglón del alumbrado, recolección de la basura y destino final, servicio de agua potable, entre otros, temas de los cuales padecen los municipios", destacó el entrevistado.

Agregó el funcionario en la Secretaría, puede ingresar cualquier tipo de inversión que pueda ser bancable donde haya un costo beneficio que lo justifique socialmente integrándolo todos los beneficios públicos como lo es también el drenaje, plantas tratadoras, a excepción de pavimentaciones pues es un servicio que difícilmente se puede pagar a largo plazo dado a que el buen estado de ello, depende de muchas otras razones pues puede depender de una falla en el drenaje, un sistema pluvial etc.

Estableció por último que estas asociaciones público privadas, es una herramienta que aquellos alcaldes que la quieran utilizar pueden hacerlo, tomando conocimiento de cuáles son las bondades de estas SIPP, siendo siempre y cuando responsables en su uso ya que se genera una obligación de pago, no es deuda pública pero sí una obligación de pago que se va por el Ramo 3000 de Servicios Generales.

Determinó que cualquier empresario puede invertir en ello, pero al tratarse de inversiones a largo plazo, tienen que entrarle empresas muy calificadas como es en el caso de un relleno sanitario, o de agua potable, pues el banco no va a prestarle recursos a una empresa "patito" o que surgió ayer toda vez que si el servicio no se da bien, en automático ya no se paga la deuda, saliendo perdiendo el banco.